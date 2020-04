Chiavari: colpo di scena alla Torriglia, “nessun commissariamento”

Dalla Casa di riposo Pietro Torriglia di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il susseguirsi di notizie sui media ci ha indotto a scrivere ieri 23 Aprile al Presidente della Regione Toti se fosse in corso una procedura di commissariamento della Casa di Riposo Torriglia.

Il presidente Toti ci ha risposto sempre in giornata di ieri 23 Aprile che non era in corso alcun procedimento di commissariamento.

Oggi intendiamo rassicurare la Cittadinanza e sopratutto i familiari degli Ospiti che, contrariamente a quanto altri dicevano, siamo impegnati costantemente ad assicurare il regolare funzionamento e la continuità amministrativa dell’Ente nonchè quanto necessario all’assistenza degli Ospiti pur nelle difficoltà legate all’emergenza della pandemia in corso.

Il Presidente : Arnaldo Monteverde