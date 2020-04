Camogli: comunali tutti negativi al covid, domani corona ai Caduti

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo la sintesi della giornata del sindaco Francesco Olivari

La situazione sanitaria resta invariata. In sintesi sono 4 le persone positive al Covid-19 (1 residente da tempo ricoverato in ospedale; 1 residente attualmente ricoverato in ospedale; 2 residenti in isolamento presso la propria abitazione).

Le persone in isolamento presso il proprio domicilio sono invece 4 (1 persona in quanto famigliare di persona positiva e 3 perché rientrate dall’estero). Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Il Comune di Camogli, riconoscendo l’importanza di tutelare la salute delle persone che continuano a prestare servizio e che sono quindi più esposte ai contatti, per loro stessi e per le loro famiglie, come anche per chi entra in contatto con loro, ha incaricato un laboratorio di analisi di effettuare test sierologici per Covid-19. Oltre 80 le persone sottoposte agli esami tra impiegati comunali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e militi di Croce Verde e Volontari del Soccorso di Ruta. Sono arrivati i risultati e sono tutti negativi.

Domani mattina alle 9.30 Don Danilo Dellepiane benedirà le corone di alloro che saranno successivamente deposte sul Monumento dei Caduti di Piazza Matteotti e sulle varie lapidi dislocate sul territorio comunale per celebrare il 25 aprile, anniversario della Liberazione. La cerimonia si svolgerà alle 10 in piazza Matteotti in forma ristretta come da disposizioni della Prefettura e senza presenza di pubblico.

In attesa di conoscere le nuove disposizioni governative, vi invito a rispettare le norme in vigore fino al prossimo 3 maggio: uscite solo per motivi di lavoro, salute o necessità, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e utilizzando la mascherina ove previsto. Seguite anche le norme igieniche raccomandate.

Grazie e buona serata a voi