Camogli: Ascot lancia il test covid per gli associati. Ecco dove e quando

Da Ascot Camogli riceviamo e pubblichiamo

Vista l’iniziativa presa in Comune a favore dei dipendenti si ritiene che analogo procedimento possa essere realizzato nei confronti degli associati Ascot e dei commercianti che desiderano essere informati sulla loro situazione clinica in rapporto alla possibile infezione da Covid 19.

Per chi lo desidera il test sierologico verrà effettuato in data giovedì 30 aprile dalle ore 8,00 presso i locali adiacenti a Farmacia Camogli -Via della Repubblica 14.

Il costo del singolo test sarà di euro 55,00, I test verranno fatti da Bio Data srl di Lavagna. Nei rapporti di nucleo famigliare dei commercianti la tariffa proposta sarà la stessa.

L’amministrazione è informata e condivide l’iniziativa.

Per prenotazioni :

ascot.camogli@libero.it

whatapp 3397337297.

Necessario inviare : nome ,cognome, data nascita e luogo di nascita codice fiscale e numero cellulare di ciascun aderente

Chiusura prenotazioni:martedi 28 aprile ore 12,00.

Cosa vi dirà il test

IgG negativo – IgM negativo

Negativo

IgG positivo – IgM negativo

Immune (già avuto)

IgG negativo – IgM positivo

Malattia in atto = Asl Tampone

IgG positivo – IgM positivo

Malattia in atto ,verso la guarigione . Tampone (?)