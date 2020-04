Bonassola: il San Martino si sfila, annullati i test covid

di Guido Ghersi

Era tutto pronto, con gli abitanti del Comune di Bonassola, uno dei pochi ‘Covid-free’ della Liguria, chiamati in questo fine settimana a sottoporsi (su base volontaria) al test sierologico, l’esame per individuare gli anticorpi” Igm” e “Igg” ‘spia’ della presenza o dell’avvenuto superamento dell’infezione da “Corona-virus”, col supporto dell’ Ospedale “San Martino di Genova.”

Invece, tutto rinviato a data da destinarsi, per decisione dello stesso nosocomio cui si era rivolto il Comune guidato dal sindaco Giorgio Bernardin. “Me l’hanno comunicato al telefono, ora aspetto una comunicazione ufficiale : di certo, la nostra richiesta era stata accettata e avevamo avuto rassicurazioni sullo svolgimento degli esami per questo fine settimana, altrimenti non avremmo organizzato nulla”, spiega il sindaco, che aveva già invitato i cittadini del borgo e delle frazioni a sottoporsi al test, sabato 25 e domenica 26, secondo un preciso calendario. È stato lo stesso dottor Federico Schenone, che avrebbe dovuto, per conto del Comune, effettuare lo screening gratuito a tutti i cittadini, a stoppare circa l’impegno dell’ “Ospedale San Martino per cui lavora.