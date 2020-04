Bogliasco: domani la cerimonia del 25 Aprile

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo



Purtroppo oggi abbiamo avuto la comunicazione che alla Casa di riposo di San Bernardo un’altra signora è mancata, non ci è stato comunicato se per cause legate al Covid 19. Ancora una volta ci uniamo al dolore dei suoi cari e rivolgiamo loro un caloroso abbraccio.

Ricordiamo che domani, Anniversario della Liberazione, la cerimonia in ricordo dei caduti avrà luogo alle ore 9 in Piazza Trento e Trieste; come consuetudine verrà deposta la corona d’alloro presso il monumento ai Caduti.

Seguendo le indicazioni giunte dalla Prefettura, si svolgerà con le modalità di distanziamento interpersonale previste dall’emergenza ed evitando assembramenti. E’ concessa la presenza del Sindaco, che in quel momento rappresenta tutti i Bogliaschini uniti nel ricordo, di un rappresentante delle associazioni partigiane e combattentistiche e di un rappresentante della Polizia Locale.

Le Associazioni del nostro territorio hanno concordato di affidare al Capogruppo dell’Associazione Alpini Nervi-Bogliasco l’incarico di presenziare alla cerimonia in rappresentanza di tutte le altre.

Ci teniamo ad informare che l’Amministrazione sta lavorando per affrontare le complesse problematiche che si presenteranno dopo il 4 di maggio sia dal punto di vista economico che delle modalità comportamentali da tenere tutti quanti .

Vi possiamo assicurare che non siamo insensibili alle vostre esigenze e richieste perché collimano esattamente con le nostre e perché soddisfarle, sempre nel rispetto dei decreti governativi, è nostra priorità, sempre e in particolare in questo momento. Abbiamo deliberato di sospendere il pagamento dei tributi comunaliin attesa di recepire i nuovi decreti ministeriali e di operare per trovare il modo migliore per non gravare ulteriormente sulle difficoltà economiche, soprattutto di chi ha dovuto interrompere le attività lavorative a causa dell’emergenza