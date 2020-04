Il commissario prefettizio dottoressa Ornella Sansalone, sentite le associazioni di categoria, ha stabilito le tariffe dell’imposta di soggiorno dall’1 aprile al 31 ottobre, per i primi dieci giorni consecutivi di soggiorno.

L’introito sarà investito per il 60 per cento per promozione turistica, anche con altri comuni, manifestazioni e ufficio Iat; il 40 per cento per il miglioramento dell’arredo pubblico.