Uscio: 2° decesso, domani tampone agli ospiti della casa di riposo

Da Giuseppe Garbarino, sindaco di Uscio riceviamo e pubblichiamo

Ieri presso l’ ospedale San Martino di Genova è deceduta una signora anziana non di Uscio ospite della nostra casa di riposo. Ai parenti le condoglianze dell’amministrazione comunale e dei cittadini.

Non è stato ancora accertato se la paziente è morta per corona virus o per altre cause.

Per quel che riguada la situazione degli ospiti presenti in struttura, ad oggi segnaliamo due pazienti con febbre moderata e un paio con leggera difficoltà respiratoria.

Domani mi auguro, come promesso da Asl, che possano partire le operazioni di esame (tampone) ai nostri ospiti e anche al personale che lavora in struttura a cui rinnovo il grazie di tutti noi.

Ieri ho iniziato personalmente la consegna dei buoni spesa, (misure urgenti di solidarietà alimentare Covid-19 ai soggetti che ne hanno fatto richiesta.

Un primo provvedimento adottato dal Governo, indirizzato alle persone che, in questo momento di grande difficoltà trovano un aiuto concreto. La cifra stanziata per il nostro comune è di 13.700 euro.

Per richieste o chiarimenti questo è il mio cell. 3381903866

Buona serata

Giuseppe Garbarino