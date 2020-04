‘Santa’: “La temuta invasione non c’è stata”

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Covid. Oggi Asl4 non ha aggiornato i dati relativi a Santa Margherita Ligure.

Oggi, domenica delle Palme, “l’invasione dei turisti” non c’è stata. E ci mancherebbe. Nel dubbio, le Forze dell’Ordine hanno allestito blocchi stradali in Ghiaia e in corso Rainusso. E infatti qualche sanzione è stata elevata.

E comunque il Sindaco oggi ha mandato un messaggio alla Cittadinanza attraverso il metodo Alert System: «..siamo in un momento cruciale: è assolutamente indispensabile continuare a rispettare le regole per non pregiudicare i sacrifici fatti e soprattutto per confidare di accorciare la durata di queste restrizioni…»

Si ricorda che la Giunta comunale ha satabilito che non è dovuto il pagamento della quota fissa della retta di frequenza al servizio Nido d’Infanzia per i mesi di sospensione dell’attività.

Trovate tutto nella pagina informativa https://bit.ly/3cUmop6