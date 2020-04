‘Santa’: il cantiere del porto batte anche il coronavirus

E’ l’unico cantiere importante nel Levante che, nonostante il coronavirus, prosegue l’attività. Si lavora alla sicurezza del porto di Santa Margherita dopo la mareggiata dell’ottobre 2018 che aveva addirittura creato una breccia nella diga foranea. Riparata questa grave lesione, si sta ora procedendo al primo lotto dei lavori (7.500.000 euro) per rinforzare la diga con massi nella parte esterna e sulla testata e per costruire la banchina interna.

E’ in corso il primo lotto che sulla carta dovrebbe essere ultimato entro giugno; ma ricordiamo che ci sono stati diversi giorni di mareggiata. La parte esterna dela massicciata è comunque in fase avanzata; in questo momento si stanno caricando in Sardegna i massi di “quinta categoria”, che serviranno ad ultimare la difesa.

Per quanto riguarda la banchina interna, sarà costituita complessivamente da 12 cassoni in cemento armato con acciaio che, riempiti di pietrisco, vengono calati sul fondale, precedentemente livellato dai sommozzatori.

Al momento sono stati affondati due cassoni; altri due stanno “galleggiando e verranno sistemati la prossima settimana; altri quattro sono impostati (foto); restano da costruire gli ultimi quattro.

Ad occuparsi della messa in sicurezza del porto, è il vicesindaco Emanuele Cozzio nella sua qualità di assessore alla Protezione civile (quella nazionale ha finanziato i lavori per complessivi 15 milioni) che così commenta: “Vengo in cantiere almeno una volta al giorno e devo dire che vedere crescere la massicciata esterna alla diga e la costruzione dei cassoni è una grande soddisfazione. Le maestranze lavorano tutti i giorni e a volte fino a sera inoltrata. Speriamo di rispettare il cronoprogramma”.

Il secondo lotto (7.500.000 euro) dovrebbe iniziare ad ottobre.

Nelle immagini lo stato dei lavori