‘Santa’: covid, quasi 200 testimonianze alla Tigulliana

Da Marco Delpino, giornalista ed editore, riceviamo e pubblichiamo

Sta ottenendo un buon successo l’iniziativa letteraria promossa on line dalla “Tigulliana”, intitolata “Cara Italia, ti scrivo…”, riflessioni, racconti pensieri e poesie al tempo del Coronavirus.

Dovendo stare tutti a casa, l’associazione culturale, che ha sede a Santa Margherita Ligure e che pubblica da ormai mezzo secolo la rivista bimestrale “Bacherontius”, ha suggerito agli aspiranti scrittori, poeti e artisti di liberare la mente e la fantasia trasferendo sulla pagina le proprie sensazioni e riflessioni, elevando un ringraziamento a tutti i sanitari e i volontari che si prodigano per aiutarci a uscire da questa terribile situazione, raccontando le proprie esperienze in famiglia, sul lavoro, le difficoltà di vivere un amore, l’impatto con la malattia di un parente. Questo perché “scrivere” può essere un modo per uscire dall’isolamento.

Sono già quasi duecento le opere pervenute: poesie, racconti, riflessioni e pensieri, oltre ad alcune opere artistiche.

Di questi tempi, infatti, ognuno prova emozioni diverse di fronte al pericolo di essere infettato o semplicemente osservando regole che ci obbligano a cambiare radicalmente abitudini. Tutte le persone, soprattutto le più anziane, stanno vivendo un’esperienza inedita e unica, impensabile nel terzo millennio.

Dopo il 15 aprile, una commissione leggerà e valuterà e le migliori opere che saranno raccolte in un’antologia.

La vita al tempo del coronavirus, essendo un tema nuovo che ognuno di noi vive stando in trincea o al fronte, offrirà spunti interessanti che costituiranno un’importante testimonianza.

Chi vuole partecipare può inviare le opere (come testo o come allegato) alla seguente mail: m.delpino@libero.it indicando chiaramente: “Cara Italia, ti scrivo…” entro il 15 aprile.