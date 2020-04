Recco: Mangialonga nel Golfo Paradiso rinviata in autunno

Dalla Pro Loco Recco riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato organizzativo della Mangialonga nel Golfo Paradiso, ha deciso di rinviare l’iniziativa nei mesi autunnali. La macchina organizzativa era pronta, ma vista la situazione e i provvedimenti governativi che sono stati prolungati, hanno portato il Comitato organizzativo a questa decisione. Adesso è il momento di stare a casa e rispettare le normative. Seguiteci sulla pagina facebook per essere aggiornati sulla nuova data. Per le persone che avevano prenotato la loro partecipazione sarete contattati dalla segreteria in questi giorni.