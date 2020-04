RASSEGNA STAMPA. Pasqua in mascherina e blindata

Oggi, domenica 5 aprile, auguri a Vincenzo. Mercati settimanali: annullati. Oggi domenica delle Palme. Santi protettori, per le donne malmaritate: Santa Caterina (15 settembre). Parole: divinare (presagire per ispirazione divina, per arte magica o per intuizione).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Levante: morti altri due anziani, più ricoveri, meno isolamenti”; “Il sindaco di Chiavari negativo al test, esame per tutti i dipendenti”; “Decine di verbali al giorno, Riviera blindata per Pasqua”; “Rapallo, multato l’Abate del popolo”; “Mascherine obbligatorie, Rapallo supera la prova”; “Dispositivi di protezione anche a Cogorno e Carasco”; “Il 118 in prima linea”; “Spesa a casa? Frutta, verdura e quotidiani”; “Fondazione anti-usura in aiuto alle famiglie”; “Fondo di solidarietà, la diocesi sostiene la ripresa economica”; Villa San Fortunato, i dipendenti da due settimane chiusi assieme agli assistiti”. “la Macina, venerdì prossimo mezzo chilo di pane gratuito”; “Spesa sospesa a Rapallo”; “Supermercati in Riviera, aperture e orari oggi”; “Veterinari operativi solo per casi urgenti”; “Cacciatori, settemila euro al Comitato malati”; “La gente vuole informarsi su ciò che succede”. Amen

Sestri Levante: anche gli ulivi sotto attacco, arriva parassita dalla Spagna”.

Camogli: la tonnara prende forma a Punta Chiappa.