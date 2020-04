Rapallo: il Banco di Solidarietà continua la sua opera

Dal Banco di Solidarietà di Rapallo Onlus riceviamo e pubblichiamo

Agli inizi di marzo noi del Banco di Solidarietà di Rapallo abbiamo vissuto un momento di dubbio.

Ci siamo posti la domanda se andare avanti a sostenere le nostre 90 famiglie (circa 240 persone) o sospendere per un periodo stante la situazione di emergenza sanitaria.

La risposta è stata che non potevamo farci vincere dalla paura e passare oltre il bisogno del prossimo, dovevamo rispondere con il nostro si alla realtà che chiama e stare ancora più vicini a chi in questo momento vive in una tempesta.

È stato facile trovare subito i volontari per formare una “Task Force” che, muniti dei necessari presidi di protezione e grazie all’autorizzazione concessa dalla Giunta Comunale, sta provvedendo a consegnare a domicilio gli alimenti alle nostre famiglie in questi giorni.

Anche questo mese distribuiamo circa 1.500 kg di alimenti (Olio di oliva, pasta, riso, caffè, biscotti, marmellata, tonno, carne in scatola, zucchero, farina, legumi, pelati) provenienti sia dalla Fondazione Banco Alimentare della Liguria, che da nostre raccolte effettuate nei mesi scorsi e acquisti effettuati recentemente.

La modalità di consegna è stata diversa dal solito dovendo lasciare gli alimenti davanti alle porte delle case, ma non è cambiato l’affetto e l’amicizia che ci lega alle famiglie ormai da tanto tempo.

In un’ottica di collaborazione, i Servizi sociali del Comune di Rapallo stanno provvedendo a far consegnare il pacco alimentare, da noi preparato, alle 27 famiglie da loro segnalateci nel corso degli ultimi anni.

Ringraziamo anche la parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio che ha messo a nostra disposizione il proprio furgone per agevolare il trasporto e le consegne degli alimenti.

Renato Gritti, Presidente Banco di Solidarietà di Rapallo ONLUS