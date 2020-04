Portofino: falò di San Giorgio solo simbolico

Nessuna conferma ufficiale, ma le norme per il contenimento del contagio saranno prorogate fino al 4 maggio o più probabilmente, con alcuni allentamenti riguardanti la produzione, al 4 giugno.

Giovedì 23 aprile ricorre la festa di San Giorgio patrono di Portofino; una ricorrenza scandita da regole precise in cui rientra, allo scoccare delle 21 al campanile della chiesa di Divo Martino, l’accensione del falò in piazzetta, lato porticciolo. Ne parliamo col sindaco Matteo Viacava.

Matteo Viacava

Festa annullata? “L’Italia è in lutto e lo resterà oltre la fine delle norme emanate dai decreti Conte. Perciò ho disdetto il contratto per le luminarie. Ho anche annullato tutte le manifestazioni estive destinando i fondi ad altri capitoli di spesa. Lunedì 20 prenderò la decisione. Penso a un gesto simbolico senza pubblico”.

Il falò di San Giorgio

Verrà anche annullato il concorso lirico? “Il finanziamento è di privati; temo però che sia impossibile organizzarlo poiché i cantanti provengono da tutti i continenti e con la pandemia in corso sarebbe difficile farli arrivare in Italia. Sarà per il 2021”.

E la stagione turistica? “Il virus è peggio della mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018. La ricostruzione della strada a tempo di record, lo scorso anno ci ha permesso una stagione positiva, da record. Con la pandemia solo se il periodo delle restrizioni è breve si potrà rimediare”.

Altrimenti? “Sarà un guaio perché a Portofino commercio e turismo rappresentano posti di lavoro; tantissimi posti. Basta pensare che il solo Splendido conta 150 dipendenti”.

Prospettive? “La stagione inizierà certo in ritardo; mi auguro possa terminare più tardi. Ogni regione ha attività economiche differenti. C’è chi ha fabbriche che si presume possano riaprire. Noi viviamo di turismo ed è auspicabile che nei nuovi decreti si prenda in considerazione la nautica e la ristorazione; sia pure con paletti. Ad esempio la possibilità di servire i pasti all’esterno”

Come immagina la stagione turistica? “Senza stranieri e con le famiglie che arrivano nelle loro seconde case. Un tranquillo turismo anni Sessanta-Settanta; quello che però ha permesso un grande sviluppo economico”.