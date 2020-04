Lettere/ “Recco, abolite i posteggi a pagamento”

Da Giorgio Borzino riceviamo e pubblichiamo

Vi segnalo il fatto che a Recco continuano a valere le regole dei parcheggi a pagamento sulle strisce azzurre.

Il Sindaco giornalmente ci chiede di stare a casa (giustamente!) e di fare la spesa per più giorni, quindi si esce con il carrello colmo.

Peccato che i parcheggi che sono adiacenti di due supermercati importanti (Carrefour e Picasso) e alla Farmacia sono tutti a pagamento.

I tempi di code e di permanenza nei negozi sono inoltre incerte e quindi a volte i tempi sono più lunghi del previsto

Se non si paga regolarmente , arrivano in modo impeccabile le multe , che se non saldate nel giro di 4 giorni raddoppiano di valore.

Vista la situazione, come hanno fatto molti Comuni d’Italia , sarebbe un gesto di civiltà e di vicinanza a chi risiede a Recco applicare la regola del disco orario .

Vi segnalo questo fatto nella speranza che possiate segnalare questa triste speculazione da parte del Comune.