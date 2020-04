Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Mi dispiace constatare che in data odierna ancora non si trovano mascherine nelle farmacie, giuste le ordinanze sull’obbligo del loro uso, giusta la tolleranza zero per i lombardi o piemontesi che hanno le seconde case in Liguria, ma a questo punto propongo che sia l’amministrazione comunale all’approvvigionamento e la distribuzione delle mascherine avendo percorsi privilegiati verso le istituzioni.