Lettere/ “Il sondaggio che attribuisce a Toti il 20%”

Da Mario Lauro riceviamo e pubblichiamo

Ho letto l’articolo in oggetto sia sul Secolo XIX sia su Levante News e credo che un campione di 1.500 persone senza indicare se le interviste siano state fatte dalla Val Nervia alla Val di Vara oppure siano limitate alla riviera ligure ha dei grossi limiti e manca una valutazione delle liste spin off come la lista Toti rispetto alle liste spin off del passato meno recente come le liste Biasotti e più recente come la lista Fitto o la lista Samori che al momento del voto ottennero pochi punti percentuali.

Ora che una lista appena nata sia data al 20% come il PD o la Lega sembra un po’ ottimistica salvo poi ritrovarsi al momento del voto regionale del prossimo autunno al 4%; poi ricordiamo sempre che alle scorse regionali il centro-destra vinse perché la sinistra si divise in due tronconi con Paita e Pastorino ed i Cinque Stelle corsero da soli, oggi la situazione è ben diversa con una sinistra unita e non si può escludere un’alleanza sinistra Cinque Stelle e la corsa del centro-destra sarà in salita.