Coronavirus, controlli e sanzioni nella Settimana santa

Il picco non è ancora arrivato e comunque non significa evitare il contagio in seguito. Si è parlato ancora moltissimo delle attese mascherine e comunque quelle monouso costano in media 2 euro l’una (troppo).

Siamo entrati nella Settimana santa e si temono spostamenti nelle seconde case e, quindi, maggiore facilità di contagio. Così verranno intensificati i controlli e applicate le sanzioni da 400 euro (che scendono a 280 se pagate entro 30 giorni”. Attenti quindi alla sorpresa e dimenticate il detto “Pasqua con chi vuoi”.