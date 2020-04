Chiavari: a spasso senza motivo, tre i verbali

A Chiavari il sindaco Marco Di Capua rende noti i risultati dei controlli effettuati dalla polizia municipale riguardo alla normativa per contenere i contagi: ” Sono 75 le persone controllate tra posti di blocco e controlli pedonali; monitorati anche tre negozi.

Due i verbali a non residenti bloccati in due differenti posti di blocco: uno a Caperana e uno sull’Aurelia. Un terzo verbale riguarda il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale elevato ad una persona che passeggiava in zona mare”.

Il sindaco Marco Di Capua