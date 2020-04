“Camogli resta a casa”, arrivano i primi video

Da Enrica Guidotti riceviamo e pubblichiamo

Stanno arrivando i primi video della quarantena a Camogli per il progetto “Camogli resta a casa”, videoracconto collettivo che conservi la memoria di strano tempo sospeso che stiamo vivendo, un evento senza precedenti.

L’invito è quello di riassumere la propria routine quotidiana o descrivere un momento particolare della propria giornata in isolamento in un video di un minuto. I filmati devono essere girati con lo smartphone tenuto in orizzontale, possono essere anche più di uno e riprendere diverse situazioni e momenti della giornata, purché la durata totale non superi il minuto.

Che cosa si cucina, che cosa si vede dalla finestra, i figli in videoconferenza con gli insegnanti di scuola o con gli amici, un hobby, una frase simpatica. E naturalmente gli scorci di Camogli, deserta nonostante l’esplodere di una primavera sfolgorante.

Nei video arrivati finora a Bruno Costa, organizzatore dell’iniziativa insieme a Enrica Guidotti, ci sono la preparazione del pane senza l’introvabile lievito, i lavori nei giardini, la costruzione di un domino, ma anche una formidabile partita di calcio casalingo.

Poiché camoglini sono sparsi per il mondo, non si andrà troppo per il sottile: va bene anche se la quarantena la si sta facendo a Miami o a bordo in mezzo all’Oceano.

C’è bisogno di una liberatoria sulle immagini video, che si può inviare su Whatsapp. Per adesso è sufficiente scrivere “Il/la sottoscritto/a autorizza la pubblicazione e la diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini realizzate in occasione della quarantena a Camogli”, in attesa di poter firmare un vero modulo. I numeri a cui inviare i video sono 348 230 8066 o 347 3631356.