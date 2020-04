Camogli: “Controlli, la priorità è contenere il contagio”

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo il consueto messaggio ai concittadini del sindaco Francesco Olivari

Nessuna segnalazione ricevuta oggi da ASL3. La situazione sanitaria resta, perciò, immutata.

Anche in questo fine settimana moltissimi i controlli effettuati su tutto il nostro territorio da polizia Municipale e Forze dell’Ordine: nelle zone centrali, all’accesso del paese, a Ruta e San Rocco, sui sentieri, nelle zone collinari. Sono state elevate alcune sanzioni a persone non residenti nel nostro Comune.

Sempre attivi anche i presidi della Protezione Civile.

In questi giorni ho visto moltiplicarsi le iniziative di nostri concittadini per far fronte alla situazione di emergenza: da quelle benefiche a quelle per stare insieme a distanza e condividere momenti di cultura, di arte, di svago per adulti e per bambini. Sono molto orgoglioso di questo e credo che ciò contribuisca a farci sentire una comunità.

Grazie quindi a chi, nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza, offre il suo contributo con donazioni.

Grazie a chi mette a disposizione il suo tempo per farci trascorrere qualche ora visitando esposizioni o musei come fa la nostra concittadina Serena Bertolucci con le mostre di Palazzo Ducale, o a chi raccoglie testimonianze di vari autori negli Audiopensieri del Festival della Comunicazione.

Oppure ancora grazie a Enrica Guidotti e Bruno Costa, ideatori del progetto “Camogli resta a casa” per creare, attraverso video, un racconto collettivo del periodo di distanziamento sociale. E questo solo per citarne alcune.

Ritengo che in questo periodo la priorità sia cercare di contenere il più possibile il contagio e la maniera migliore è rispettare sempre tutte le disposizioni dei decreti, uscire solo per casi di comprovata necessità, cercare di organizzarsi e fare la spesa per più giorni.

È difficile, lo so. Ma cerchiamo di farlo, di continuare a farlo per il bene di tutti noi. E utilizziamo il nostro tempo anche per dedicarci a queste belle iniziative che ci aiutano sicuramente a trascorrere alcune ore in maniera salutare e ad allentare un po’ la tensione e la preoccupazione. Grazie.

Buona serata a voi!