Bogliasco: “Così i bambini raccontano le loro giornate”

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Quello di stasera è un comunicato un po’ particolare: alcuni bambini di Bogliasco hanno voluto far sentire la loro voce; ci hanno inviato alcuni messaggi nei quali ci raccontano come trascorrono la loro giornata e come riescono a stare insieme anche a distanza per studiare, lavorare e scambiarsi le loro idee.

Il tutto dimostra grande maturità ed è veramente molto simpatico e ci fa un gran piacere condividerlo con voi.

“Mi alzo verso le 9:00, tutta la mattina faccio i compiti e poi pranzo in balcone. Al pomeriggio vado sul terrazzo e leggo e vado in bici. Dopo gioco con mio fratello e i miei amici ai video giochi online. Alle 8:00 ceno e poi guardo un film con la mia famiglia e vado a dormire. Ciao da Paolo”.

“Questi giorni li ho trascorsi così: faccio i compiti, poi gioco un po’ i miei amici che sento tramite il tablet, facciamo le video chiamate su teams come con le maestre per fare i compiti. Spero che finisca presto Jacopo”.

“Vedo le mie maestre e i miei amici attraverso team, mi piacerebbe rivederli presto, ma la mamma mi ha spiegato che per sconfiggere il virus bisogna avere pazienza e rimanere a casa Camilla”.

“Ciao a tutti, come state? In questo periodo io sto bene anche se mi mancano la scuola, le maestre e i miei compagni. In questi giorni faccio le video chiamate con le maestre e con gli amici; faccio cose molto creative e mi impegno nello studio. Infine prima di andare a dormire dico una preghiera per tornare presto alla mia vita normale. Giulia”.

“In questi giorni sono tutto il tempo con i miei genitori che durante l’anno lavorano sempre. Ho conosciuto meglio i miei vicini che non vedo mai e si pranza sempre insieme ognuno sul suo balcone e si parla, faccio i compiti e se li finisco bene posso giocare. Facciamo le videochiamate con i miei nonni e zii per stare insieme. Tutto questo per me è straordinario perché se non ci fosse il covid19 sarebbe impossibile. Quando la mamma aveva prenotato il parrucchiere è scoppiato il virus e quindi adesso ho i capelli ancora più lunghi. Ciao maestre vi voglio bene Andrea”.

Certo i nostri bambini sono molto sereni grazie ai loro genitori, alla scuola e a tutti quelli che si occupano di loro anche a distanza.

Volevamo solo aggiungere una preghiera a chi deve accudire gli amici a quattro zampe: cercate di assicurare il loro benessere con le uscite necessarie alla loro salute ma nel rispetto degli itinerari e delle indicazioni suggerite dalle varie ordinanze. In questo modo nessuno si potrà lamentare, le forze dell’ordine che tutelano il territorio non saranno in difficoltà e saranno rispettati i diritti di tutti; anche dei nostri amati animali domestici che tanta compagnia ci tengono in questi giorni.

Vi auguriamo una buona serata e un sereno inizio settimana.