Asl 4: covid, test sul personale e 2 precisazioni

Dall’ufficio stampa dell’Asl 4 Chiavarese riceviamo e pubblichiamo

In merito all’articolo apparso sul Secolo XIX del Levante avente titolo ”Morti altri due anziani quattro in più ricoverati. In calo gli isolamenti” a firma Debora Badinelli-Alessandro Ponte, ASL 4 vuole precisare che l’uomo di 80 anni residente a Santa Margherita Ligure e deceduto al San Martino per l’aggravarsi del quadro clinico relativo a Covid 19 , non era in sorveglianza attiva presso la struttura di Igiene ed epidemiologia di ASL 4.

Parimenti la direzione strategica vuole altresì precisare che la signora di mezza età della Val d’Aveto, ricoverata per precauzione presso l’Ospedale di Sestri Levante, e per la quale l’articolo ipotizza un caso di contagio in ambiente sanitario, è in realtà affetta da comorbidità tali da renderla particolarmente fragile. Per questo è stata attentamente monitorata dai sanitari che l’hanno stabilmente e ciclicamente in cura ed è per tale motivo che è stata sottoposta a tampone diagnostico.

Quanto sopra per dovere di cronaca e per tranquillizzare gli utenti tutti che i percorsi messi in atto per far fronte all’emergenza correlata al Sars Cov 2, prevedono un attento monitoraggio dei pazienti in sorveglianza attiva con contatti telefonici e visita, se necessaria, da parte di una specifica unità mobile formata da un medico e da un infermiere per valutare le condizioni cliniche dei soggetti paucisintomatici in isolamento domiciliare.

Sono stati inoltre riorganizzati tutti gli accessi per le visite ambulatoriali dell’azienda escluse le urgenze e le visite differibili entro 10 giorni, ed è stato disegnato un percorso relativo ai ricoveri ospedalieri che ha individuato nel solo ospedale di Sestri Levante la sede di diagnosi e cura di pazienti affetti da patologia respiratoria acuta riferibile a infezione da coronavirus accertata o presunta. Quanto sopra proprio per cercare di ridurre al minimo i rischi connessi alla possibilità di contagio in ambiente sanitario

Si comunica infine che ASL 4 ha iniziato a testare la risposta immunitaria del personale sanitario operante a vario titolo in azienda, ricercando nel sangue gli anticorpi anti virus Sars Cov 2; la ricerca è appena iniziata, ma su oltre 260 esami eseguiti sugli operatori sanitari maggiormente esposti, ha potuto dimostrare la conformità delle procedure messe in atto per proteggere sia gli operatori che i pazienti.