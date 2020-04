Asl 3: 4 decessi e 4 tamponi positivi su salme

Dall’ufficio stampa dell’Asl 3 riceviamo e pubblichiamo

La Direzione Medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala 4 decessi.

* Uomo di 80 anni ricoverato il 19.3.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità deceduto il 04.04.2020

* Uomo di 86 anni ricoverato il 03.04.2020 nel reparto di PS/OBI con comorbidità deceduto il 04.04.2020

* Donna di 93 anni ricoverata il 03.04.2020 nel reparto di PS/OBI con comorbidità deceduta il 05.04.2020

* Donna di 82 anni ricoverata il 24.03.2020 nel reparto di Degenza Breve con comorbidità deceduta il 05.04.2020

Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi.

Si segnala inoltre che sono pervenuti in data odierna i risultati di tamponi Covid positivi relativi ai seguenti pazienti:

* Uomo di 60 anni ricoverato il 02.4.2020 in PS/OBI con comorbidità deceduto il 03.04.2020

* Uomo di 66 anni ricoverato il 03.4.2020 in PS/OBI con comorbidità deceduto il 04.04.2020

* Uomo di 93 anni ricoverato il 02.4.2020 in PS/OBI con comorbidità deceduto il 04.04.2020

* Donna di 89 anni ricoverata il 03.4.2020 nel reparto di Chirurgia Vascolare con comorbidità deceduta il 04.04.2020