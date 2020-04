Varese Ligure: benzina meno cara dopo interpellanza

di Guido Ghersi

Al Comune di Varese Ligure, in Alta Val di Vara, i consiglieri di minoranza Giovanni De Paoli, Loriano Isolabella e Mauro Rattore avevano presentato un’interpellanza al sindaco Gian Carlo Lucchetti, per sottolineare i costi elevati di benzina e gasolio praticati dall’unico distributore comunale. Nel giro di sole 24 ore le tariffe sono state abbassate in linea con l’attuale mercato. Infatti il sindaco si è fatto diligente nei confronti della proprietà dell’impianto alla luce della diminuzione dei prezzi a livello nazionale, tra il 15 e il 25%.