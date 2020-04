Il pastificio “Novella” di Sori, apprezzato in particolare per le trofie, ha aumentato gli stipendi dei propri dipendenti per i mesi di marzo e aprile. Secondo quanto riferisce l’Ansa, il pastificio ha donato 50.000 euro all’ospedale San Martino e 5.000 alla Croce rossa italiana di Sori.

Il segretario della Lega Matteo Salvini, che conosce il Golfo Paradiso come le sue tasche ha commentato: “Cuore, lavoro, professionalità: ci rialzeremo più forti di prima”.