Sestri: prorogate le prescrizioni emergenza covid

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Ordinanza del Sindaco del Comune di Sestri Levante che proroga le prescrizioni legate all’emergenza Covid-19 fino a lunedì 13 aprile, aggiungendo il divieto di percorrenza delle passeggiate a mare di Sestri Levante e Riva Trigoso per evitare che, complice il bel tempo e l’avvicinarsi del periodo pasquale, si allenti il senso di responsabilità che tutti sono tenuti a mantenere e ci siano persone che approfittino di necessità, come la spesa, per passeggiare sui lungomare cittadini.

Ordinanza 36_03042020_Misure restrittive dal 4 aprile al 13 aprile 2020