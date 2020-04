Sestri: “Covid, serve cabina di regia trasversale”

Da Marco Conti (Liguria Popolare) consigliere metropolitano e capogruppo a Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo

“Tutte le forze in campo devo poter portare avanti proposte e riflessioni – annuncia il consigliere metropolitano di Genova e comune di Sestri Levante – in questo momento serve unità di intenti e una visione comune per stare vicino a tutte le parti sociali della nostra città”.

“L’ultimo incontro con tutti i componenti di Consiglio e Giunta si è svolto a fine febbraio a seguito della mia richiesta di fare il punto della situazione – prosegue Conti – ma il confronto deve essere continuo e indipendente dalle sedute di consiglio con le varie pratiche iscritte all’ordine del giorno”.

“Occorre ufficializzare una cabina di regia che affronti con tutti i mezzi a disposizione questa situazione straordinaria e drammatica dal punto di vista umano, sociale ed economico – propone l’esponente popolare – sostegno agli anziani e alle famiglie in difficoltà, contributi straordinari alle pubbliche assistenze e alle associazioni di volontariato impegnate nell’emergenza, dall’ attività balneare alla necessità di congelare per quest’anno le imposte per le attività commerciali che hanno dovuto interrompere la propria attività e che vedono una riapertura ancora tutta incerta. Occorre rivoltare il bilancio comunale perché l’emergenza Covid-19 ha completamente cambiato tutti gli schemi a cui eravamo abituati”.

“Si uniscano tutte le forze e si formi un gruppo di lavoro trasversale dove ognuno possa effettivamente fare la sua parte – conclude il Consigliere Conti – non si tratta di esautorare l’attuale maggioranza ma di allargare la base propositiva di coloro che vogliono partecipare alle decisioni per la propria città. In questo momento delicato meglio assumersi tutti delle responsabilità anziché accentrare a se le decisioni e comunicare a giochi fatti”.