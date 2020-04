‘Santa’: maschere full face, la Cri ringrazia la Mares

Dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Croce Rossa Italiana Comitato di Santa Margherita Ligure, in questo periodo in cui le carenze e le difficoltà nella reperibilità dei dispositivi di protezione individuali sono ormai note a tutti, abbiamo ricevuto dalla Mares di Rapallo le preziose maschere full face, modificate ad uso anti-covid.

Queste sono maschere da snorkeling alle quali è stato sostituito il tubo per la respirazione, con un inserto al quale sono collegati due filtri per la purificazione dell’aria inspirata e espirata. Essendo nate da un’intuizione legata all’emergenza, non ancora hanno ricevuto nessuna certificazione e siamo tra i primi a testarle e darne giudizio.

Possiamo già affermare che le prime impressioni sono positive poiché sicuramente hanno un alto tasso di protezione, sono riutilizzabili dopo sanificazione e garantiscono una visuale ottimale senza la problematica della condensa che offusca la vista e sicuramente una migliore respirazione.

Per quanto ricevuto vogliamo ringraziare di cuore la Mares tutta , dirigenti e dipendenti , per l’utile dopo con la certezza che usciremo fuori da questa dura prova più forti di prima.

Il Presidente, Gian Maria Conterno