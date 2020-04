Ristoranti: “In futuro tavoli distanti due metri”

Il Corriere della Sera descrive il ritorno alla normalità “un percorso lento e graduale. Soprattutto lungo”. Tutto dipenderà dall’indice di contagio. La riapertura dei pubblici esercizi non è tuttavia tra le priorità.

Quando sarà giunta l’ora le regole saranno – ipotizza il quotidiano – due metri di distanza tra i tavoli, camerieri con mascherina.

In tale panorama sarebbe interessante avere un quadro della situazione pre pandemia. Quanti locali nel Levante? Quanti dipendenti? Che giro di affari? E l’indotto? Numeri che (moltiplicati per tutta la Liguria) forse potrebbero muovere Toti a giocare all’attacco e cercare soluzioni.

Si dice che nulla sarà come prima. I nostri bisnonni pranzavano a mezzogiorno e cenavano alle 17. Piano piano ci siamo abituati agli orari spagnoli. Forse in futuro ci abitueremo ad entrare al ristorante a tutte le ore, come fanno tanti turisti stranieri; su prenotazioni; secondo l’inventiva e le proposte dei ristoratori.

Ci si chiede anche se la crisi chiuderà parte dei bar e ristoranti. Al momento l’unico che sembra avere posto pubblicamente il problema è stato Augusto Sartori.