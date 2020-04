Regione: “Gestione covid, riunione e perplessità”

Dall’ufficio stampa del Consiglio comunale riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta questa mattina in videoconferenza la seduta della II Commissione Salute e Sicurezza sociale, convocata dal vicepresidente Gianni Pastorino, in cui l’assessore alla Sanità, alle Politiche sociali e alla Sicurezza Sonia Viale e il commissario straordinario di ALiSa Walter Locatelli hanno illustrato ai consiglieri la situazione sanitaria e gli interventi assunti per affrontare e contrastare la diffusione dell’epidemia.

«La riunione è stata molto lunga e partecipata ed è stata un’occasione importante – dichiara Pastorino – per permettere ai colleghi consiglieri di chiedere informazioni precise sulla situazione. Purtroppo – aggiunge – molte delle domande poste dai componenti della commissione non hanno ricevuto risposte adeguate e permangono, dunque, numerose perplessità su come è stata affrontata dall’amministrazione regionale l’emergenza Covid-19».

Il vicepresidente assicura che il dibattito si è svolto in un clima sereno e costruttivo «tuttavia – conclude il vicepresidente – la necessità di avere un’informazione adeguata sulla situazione ha imposto la necessità di programmare a breve scadenza un ulteriore incontro con il commissario Locatelli. Attendiamo, inoltre, – conclude – le comunicazioni del presidente della giunta Giovanni Toti in Consiglio per potere fare le necessarie valutazioni».