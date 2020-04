Regione: domani arrivano 10 infermieri e il ministro Boccia

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone saranno domani, domenica 5 aprile, alle 12.00 all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per accogliere il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, che accompagnerà a Genova i dieci infermieri della task force nazionale ‘Infermieri per Covid’, inviati dal Dipartimento nazionale della Protezione civile alle Regioni maggiormente colpite dal virus.

