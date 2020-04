Recco: asfaltatura vie Cavour e Assereto, divieto di sosta da lunedì

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Dalle ore 8 di lunedì 6 aprile cominceranno in via Assereto e in via Cavour i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza, pertanto nei tratti segnalati dai cartelli scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata. In occasione di un intervento programmato da Anas non si potrà parcheggiare nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 86 di via Assereto, dalle ore 8 di lunedì prossimo fino al termine dei lavori previsto giovedì 10 aprile, mentre in via Cavour il divieto di sosta delle auto riguarderà il tratto tra il civico 39 fino civico 11, dalle ore 8 di mercoledì 8 marzo fino al termine dei lavori, che si concluderanno in giornata. “Un provvedimento necessario per garantire la sicurezza di tutti – dice il sindaco Carlo Gandolfo – chi dovrà spostare la macchina a causa dei divieti di sosta potrà usufruire del parcheggio in Lungomare Bettolo che, dall’inizio dell’emergenza Covid 19, è aperto alle auto tutto il giorno. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo i cittadini per la comprensione e la collaborazione in questo momento di difficoltà. L’ asfaltatura consentirà di sistemare un tratto importante della viabilità del centro cittadino” .