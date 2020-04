Recco: 5 consigli social per gli esercizi commerciali

Da Bc Grafica snc riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni siamo tutti confusi e spaventati a causa del difficile momento che l’Italia ed il resto del mondo stanno vivendo.

Non possiamo suggerire una strada unica per tutti, ma possiamo darvi qualche consiglio per gestire la comunicazione online della vostra attività.

1. Se hai chiuso non dimenticarti di avvisare i clienti e chi aveva preso eventuali prenotazioni.

2. Se puoi restare aperto è importante comunicare che vengono prese tutte le precauzioni necessarie in modo da rassicurare i clienti, i fornitori ed il personale.

3. Pianificare il ritorno alla “normalità” è una cosa che dobbiamo fare tutti. Ricordati di riattivare il tutto con un po’ di anticipo, per evitare di riaprire l’attività senza che clienti e fornitori ne siano al corrente.

4. Siamo invitati a mettere in “stop” le nostre vite, ma non la presenza online. Pensa a quali cose non hai tempo di raccontare ai tuoi clienti durante l’anno. Raccontati, tranquillizza, fornisci consigli utili che la gente possa sfruttare mentre è a casa.

5. Se la tua attività in questo momento può fare la differenza per la comunità non esitare a farlo e a comunicarlo. L’impegno sociale è sempre apprezzato da consumatori e clienti ed ora è più importante che mai che ognuno faccia la sua parte.