RASSEGNA STAMPA. A tutto coronavirus

Oggi, sabato 4 aprile, auguri a Isidoro. Mercati settimanali: annullati. Santi protettori, per i lunatici; San Maturino (1 novembre). Parole: cinta (complesso di opere murarie di difesa ad un centro abitato; il perimetro di una città, di un paese, di un quartiere; cintura, cintola).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Un venerdì tragico, quattro vittime in una giornata” (il titolo ad effetto smentisce il testo, almeno una delle vittime era morta nei giorni scorsi); “Arinox, test al personale”; “Uscio, nella casa di riposo una morta e dieci con sintomi”; “Focaccia solidale per l’ospedale di Lavagna”; “Sospensione dei debiti, banche prese d’assalto”; “Tra i comparti ad alto rischio c’è il mondo della produzione”; “A Rapallo obbligo di mascherina nei luoghi chiusi”; “La Finanza sequestra a Sestri 300 dispositivi di protezione”; “Stop alla linea Santa Margherita-Portofino”; “I supermercati aperti domani”; “Buoni spesa, boom a Sestri”; A Chiavari, posteggi gratis fino al 15 aprile”; “il velista Vittorio D’Albertas uscito dalla terapia intensiva”; “A Santa Margherita pagamenti rudotti o rinviati”; “Palme benedette in cattedrale e, via etere, nelle case”; “Boccata di ossigeno per i Comuni grazie ai mutui rinegoziati”; “Il giornale si vende sempre”; “Spesa sospesa con lotteria ad Avegno”. Amen.