Rapallo: “Mascherine, la città risponde positivamente”

La Città di Rapallo ha risposto “Presente!” all’ordinanza sindacale emessa nella giornata di ieri dal Sindaco Carlo Bagnasco.

Per contenere la diffusione da contagio da Covid-19 infatti il primo cittadino ha predisposto l’accesso obbligatorio con indosso specifiche mascherine negli orari di apertura di esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone per limitare il più possibile la contaminazione dell’ambiente.

Questa mattina insieme all’assessore alla protezione civile Franco Parodi e all’assessore Filippo Lasinio, il sindaco ha svolto un sopralluogo delle attività commerciali cittadine e ha constatato che la quasi totalità delle persone si è già dotata e sta usufruendo di apposite mascherine.

“Sono davvero soddisfatto dell’immediata risposta dei miei concittadini – dichiara il sindaco Carlo Bagnasco che aggiunge – a partire da oggi la nostra polizia municipale doterà gli esercizi commerciali di dpi da far utilizzare alla clientela”.