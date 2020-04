Rapallo: la mascherina come l’uovo di colombo

L’ordinanza del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco che impone la mascherina a chi entra in locali pubblici o aperti al pubblico, è stata un esempio per Comuni e Regioni, come la Lombardia, che l’hanno adottata.

Forse l’ordinanza è un po’ come l’uovo di colombo. Da tempo l’idea dell’ordinanza frullava in testa al sindaco. Far sì che ogni persona si difendesse e difendesse il prossimo. Non poteva metterla in pratica per la mancanza di mascherine sul mercato.

Come Bagnasco ha avuto la certezza che fossero reperibili e a prezzi di mercato, ha firmato l’ordinanza. Lo hanno chiamato da mezza Italia per avere informazioni, così come è stato preso d’assalto il sito ufficiale del Comune per scaricare il testo dell’ordinanza.

Per Bagnasco una tripla soddisfazione. Primo vedere che i suoi concittadini hanno apprezzato e si sono attenuti alla nuova regola; secondo essere il primo ad avere innovato la filosofia dei divieti anti-contagio; terzo il dilagare dell’ordinanza di cui già ieri alcuni telegiornali nazionali avevano dato notizia.