Portofino: mascherine all’interno di locali con pubblico

Il Comune di Portofino, già da alcuni giorni, sta distribuendo ai cittadini le mascherine ordinate – a suo tempo – dal sindaco Matteo Viacava. In seguito all’ordinanza, firmata oggi, se ne raccomanda fortemente l’utilizzo sempre e – in particolare – nei locali chiusi come supermercato, farmacia o ufficio postale.

Si fa, poi, divieto di sedersi sulle panchine e all’interno dei dehors del territorio comunale.

Tutti insieme, ancora più uniti, per superare questo momento difficile e ricominciare il più presto possibile la nostra vita normale.