Parco Cinque Terre: bando per rifare i muri a secco

di Guido Ghersi

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, guidato da Donatella Bianchi, ha emesso un nuovo bando per il rifacimento dei muri a secco della zona, aumentando il budget da 450 mila euro a 550 mila euro. Il contributo agli agricoltori viene concesso per i muri a secco crollati a causa degli eventi alluvionali nel bimestre novembre-dicembre 2019, ancora da ripristinare o ripristinati dal 30 dicembre 2019 in poi. I muri devono essere ricostruiti secondo il Progetto “Life Prosit”. Sono ammessi al contributo i terreni posti nelle zone 1, 2 e 3 del Parco e la quantità da chiedere non deve superare i 50 mq. di muro da ricostruire, mentre l’aiuto è pari a 105 euro al mq.

La domanda, scaricabile dal sito dell’Ente, deve essere presentata entro mezzogiorno di lunedì 11 maggio 2020 agli indirizzi: pec@pec.parconazionale5terre.it oppure ufficiotecnico@parconazionale5terre.it”, mentre per le relative info

i telefoni sono: 0187 762642-5-6 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.