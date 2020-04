Le ricette di Renzo Bagnasco: Piccadign (piatto pasquale ebraico genovese)

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Piccadign – piatto pasquale ebraico genovese

Ingredienti: 2 pani azzimi, 750 gr di fesa di tacchino, tagliata a quadrelli, 2 uova intere, 2 tuorli, 250 gr di brodo freddo di pollo, 6 cucchiai di olio evo, 1 spicchio d’aglio, 1 foglia d’alloro, 1 rametto di salvia, 1 di rosmarino, noce moscata, 50 gr di pinoli, farina azzima, pepe e sale.

Esecuzione: spezzettare i pani e versarvi sopra il brodo freddo, rosolare in una padella la carne insaporendola con grattate di noce moscata e unendovi l’aglio intero, l’alloro, la salvia e il rosmarino continuando a rosolare. Una volta pronta, toglierla e buttare la salvia, l’alloro, il rosmarino e l’aglio quindi, nell’olio insaporito, cuocervi per 3’ i pinoli, disporvi pezzi di pane senza strizzarli e spegnere il fuoco. Tritare la carne, mettervela con due uova sbattute e mescolare il tutto, ungere una teglia da forno e spolverarla con la farina azzima spianandovi, infine, il composto e, fatti tre incavi, versarvi i tuorli. Infornare a 180° per ½ ora. Servire caldo.

Questo polpettone presente nelle famiglie degli ebrei genovesi per la festa del Pèsach, Pasqua ebraica, risente dell’influenza della vicina forte comunità israelitica in Livorno. Quest’ultima fu l’unica Città italiana che non istituì mai un “ghetto”.

A tutti quindi “Felice Pasqua ebraica”.