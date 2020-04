Covid: la sa.

Ieri Borrelli ha dovuto fare marcia indietro sull’ipotesi proroga delle misure anti-contagio fino al ponte del primo maggio. Ma le notizie che arrivano dalla Cina, con nuovi focolai dopo l’allentamento delle misure di sicurezza, ci richiamano alla realtà. Per altro alla storia di avere raggiunto il picco non crede più nessuno. E la gente dà segni di insofferenza; lo spot di Fiorello sembra più una presa per i fondelli che un messaggio che convinca a stare a casa. Aumentano le sanzioni a chi infrange i divieti.

Eppure è dimostrato che per uscire dal tunnel occorre evitare i contatti, mantenere le distanze di sicurezza, evitare non solo gli assembramenti (affollamenti) ma anche i semplici capannelli di persone.

Da subito avevamo scritto che più di tanti slogan “state a casa” servivano mezzi di protezione personale come le introvabili mascherine; solo ora si trovano le monouso. Dovremo trovarle non solo in farmacia ma nei supermercati, edicole, negozi di ferramenta. Ognuno di noi è responsabile della propria salute.