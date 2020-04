Cogorno: consegnati oggi i primi buoni pasto

Dall’ufficio stampa Comune del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo



Sono stati consegnati quest’oggi i primi buoni pasto alla Protezione Civile nel Comune di Cogorno. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a consultare il sito web del comune per sapere come poter richiedere i buoni e per consultare l’elenco aggiornato degli esercenti che li accettano.

Intanto, l’amministrazione ha prolungato l’ordinanza comunale su chiusure e divieti in vigore per l’emergenza: “Abbiamo terminato la nuova ordinanza che riprende la vecchia ancora valida xchè era senza scadenza e introduce l’obbligo di proteggere naso e bocca sulla falsa riga di quella di Rapallo – ha annunciatoil vicesindaco Enrica Sommariva -. Abbiamo specificato che devono indossarla anche negli spazi espositivi esterni degli esercizi commerciali. È dai primi di marzo che predico di indossare foulard o mascherine: ora lo ordiniamo e sarà un bene per tutti. L’ordinanza scatterà dalla mezzanotte di oggi fino al prossimo 13 aprile”.

E mentre la polizia locale è impegnata negli avvisi alla popolazione e nei controlli ulteriormente intensificati continuano ad arrivare le richieste per i buoni spesa che vengono vagliate dai servizi sociali coordinati dall’Assessore Giorgina Ines Zaccaron. “Oggi quattro volontari della Protezione civile hanno consegnato a domicilio la prima tranche di buoni e domani, nonostante sia domenica, si continuerà”.