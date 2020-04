Camogli: Cooperativa Pescatori, tonnarella pronta a metà mese

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Camogli la tradizione si ripete. E non è poco, visto il momento generale di incertezza. Vicino a Punta Chiappa la Cooperativa Pescatori è al lavoro per approntare la tonnarella che presumibilmente sarà pronta a metà mese, per poi iniziare le “levate”. Qualche problema per ciò che concerne i cavi dell’impianto di pesca, che tradizionalmente vengono preparati a San Fruttuoso. Quest’anno il lavoro si è fermato a metà ed occorre stabilire come fare per terminarlo.

La tonnara, situata a circa 400 metri da Punta Chiappa, attiva da aprile a settembre, è oggi l’unico impianto presente in Liguria ed uno dei cinque in mare italiano; vi si pescano prevalentemente bughe, sugarelli, palamiti, lecce, ricciole, boniti e maccarelli, non si effettua la mattanza. Le origini della tonnara si fanno risalire al 1603, anche se si presume sia più antica. Un solenne Decreto del Magistrato dei Censori (datato 1603) stabiliva che “delli tonni che si fossero presi alla tonnara di Camogli se ne dovesse dare agli abitanti di Camogli e di Recco per loro uso dieci di un rubo, venticinque di due, sei sino a cento rubi” (il rubo corrispondeva a circa 8 chilogrammi). Questa consuetudine durò fino a metà del 1800. Da allora la tonnara fu chiusa e riaperta più volte fino al 1985, quando l’impianto iniziò ad essere gestito dalla Cooperativa Pescatori Camogli, che tiene viva questa tradizione.