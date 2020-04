Avegno: “a demoa” saluta da casa il suo pubblico

Da Margherita Ceravolo, presidente dell’Associazione “a demoa” di Avegno, riceviamo e pubblichiamo

Ieri e oggi avremmo dovuto essere a Sori sul palco del teatro con “Genitori allo sbaraglio”. Abbiamo solo cambiato teatro: le nostre case, per salutare tutti coloro che in più di 10 anni ci hanno sostenuto e consentito di fare tanta beneficenza anche in questo periodo di emergenza. Noi non ci scoraggiamo… Un caro saluto a tutti dagli amici della a demoa..

Video:

