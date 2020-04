Atp: da lunedì modifiche all’orario

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Come previsto, l’attivazione dell’orario “festivo” e il contemporaneo avvio del sistema di bus a chiamata “Chiamabus” hanno portato a una taratura del servizio, con alcune modifiche che scatteranno da lunedì prossimo, 6 aprile. Per quanto riguarda il servizio di bus a chiamata, a una settimana dall’introduzione del sistema a prenotazione i dati sono positivi: circa 100 al giorno, in media, le prenotazione da parte dei passeggeri. Va ricordato che il servizio è reso disponibile laddove siano del tutto assenti le corse di linea. Chi fosse interessato può telefonando al seguente numero verde: 800499999. Il numero sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al sabato). Tutto ciò premesso e considerato, ecco di seguito le modifiche al servizio erogato, diviso per comprensori.

Levante

Viene inserita una corsa completa della linea di collegamento degli ospedali (linea 98) alle ore 6.00 da Bargonasco per Casarza, Sestri, Cavi, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo e Santa Margherita Ligure. Sulla linea 442 inversione del percorso della corsa delle ore 17.50 passando prima da Santa Saturnino e poi a Comeglio ed una corsa alle ore 19.00 da Moneglia FS a bv Comeglio. Inserimento di 3 corse mattinali da Carasco a Chiavari ed una da Rostio a Carasco sulla linea 13. Inserimento di 2 corse sulla linea 3 da Conscenti a Chiavari.

Genovesato

Inserimento di una corsa alle ore 7.00 da Bolzaneto c/o capolinea “Giro del Vento” per Piccarello. Inserimento di una corsa da Ponte X a Isoverde alle ore 12.05 con ritorno alle ore 12.25. Inserimento di una corsa da Ponte X a Isoverde alle ore 7.40 con ritorno alle ore 8.00. Prolungamento fino a Casanova della corsa delle ore 12.13 dal capolinea di Bolzaneto c/o “Giro del Vento” oggi limitata a Piccarello. Aggiunti due collegamenti della linea Bolzaneto FS – Canonero – Livellato alle ore 6.25 e alle ore 6.55.

Entroterra

Aggiunto un collegamento da Ponte X a Busalla alle ore 15.25. Sulla linea Busalla Bromia viene inserita una corsa in arrivo limitata a Casella alle ore 7.50. Sulla linea Bromia Busalla viene inserita una corsa in partenza limitata a Ponte Savignone alle ore 12.30. Viene inserito un collegamento via A7 alle ore 17.25 Bromia Casella Genova con ritorno alle 18.45.

Ponente

Sulla linea 8 Voltri – Arenzano – Cogoleto – Varazze vengono inserite le seguenti corse limitate: ore 6.00 Cogoleto FS Varazze, ore 6.15 Varazze Cogoleto FS e ore 18.15 Varazze Cogoleto FS. Vengono inserite le corse Cogoleto FS – Lerca delle ore 5.30 e viceversa delle ore 5.45. Vengono inseriti i collegamenti delle ore 5.00 e 6.25 sulla tratta Maddalena – Masone – Voltri FS.