Camogli: covid, oggi si registra un decesso

Dalla pagina Fb del Sindaco di Camogli

Buona sera a tutte e tutti,

Questa sera, per l’aggiornamento sanitario, devo purtroppo informarvi del decesso di uno dei due concittadini positivi al Covid-19, ricoverato da molto tempo in ospedale per altre patologie. Ne sono stato informato dai familiari a cui esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza.

Nessuna segnalazione invece da ASL3 per oggi.

Lunedì 6 aprile la Protezione Civile, Provincia di Genova, su incarico di Regione Liguria, consegnerà a tutti i Comuni un quantitativo di mascherine da destinare alle categorie più esposte, da individuare tra polizia municipale, protezione civile, volontari delle pubbliche assistenze e impiegati di front-office.

Al nostro comune ne sono state assegnate 290 in tutto (60 chirurgiche, 30 FFP2 e 200 Montrasio).

Regione Liguria ha inoltre annunciato oggi l’arrivo di 3 milioni di mascherine che, dopo i presidi sanitari, le forze dell’ordine e i lavoratori di attività strategiche, saranno distribuite gratuitamente alla popolazione attraverso diversi canali: farmacie, edicole, attività aperte, volontari e comuni.

Lunedì saranno definite le modalità di consegna e, non appena riceveremo le relative informazioni e le date in cui saranno disponibili, provvederemo a diffondere la notizia a tutta la cittadinanza. Nelle prossime settimane arriveranno a Regione Liguria altri 2 milioni di mascherine chirurgiche e 1 milione e 250mila FFP2.

Ancora un grazie a tutti coloro che sono impegnati in prima linea per proteggerci in questa situazione di emergenza sanitaria, alla polizia municipale e alle forze dell’ordine, ai volontari del soccorso e della protezione civile, ai lavoratori degli esercizi commerciali e agli operatori ecologici.

Un grazie anche a quanti restano a casa il più possibile e rispettano le disposizioni del decreto, pur se, in molti casi, preoccupati per il fermo forzato della loro attività.

Per concludere vorrei dirvi che, come è logico che sia, gli interventi dei nostri volontari, anche se richiesti per patologie diverse dal Covid-19, sono svolti utilizzando i dispositivi di protezione adeguati al momento, per proteggere nel miglior modo possibile i pazienti e i volontari stessi.

Come nel caso di un nostro concittadino del Boschetto, attualmente ricoverato a Lavagna per altra patologia. I familiari mi hanno informato che l’anziano parente è comunque risultato negativo al tampone.

Siamo prudenti, rispettiamo le regole, ma non contribuiamo a diffondere allarmismi eccessivi o immotivati.

Resistiamo. Restiamo a casa. Restiamo uniti. Restiamo umani.