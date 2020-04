Uscio: “Prossima consegna dei viveri a domicilio”

Da Giuseppe Garbarino, sindaco di Uscio, riceviamo e pubblichiamo

A seguito dell’ Ordinanza n° 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile emessa in data 29 marzo 2020 e al lavoro svolto in brevissimo tempo dagli uffici del comune, siamo pronti a consegnare gli aiuti alimentari e/o prodotti di prima necessità tramite buoni spesa, da utilizzare presso i negozi indicati.

Nei prossimi giorni il sottoscritto contatterà i cittadini che hanno fatto richiesta e che ne anno dimostrato il diritto, per effettuare la consegna a domicilio.

Ringrazio L’ Assessore ai servizi sociali Mauro Ravea, la Dottoressa Elisa Bacigalupo e l’assistente sociale Sergio De Franchi.



Giuseppe Garbarino