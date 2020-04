Uscio: morta la donna ricoverata al San Martino

Da Giuseppe Garbarino, sindaco di Uscio, riceviamo e pubblichiamo

Oggi sono a comunicare che la signora anziana ospite della nostra casa di riposo ricoverata al S. Martino di Genova, non ce l’ha fatta.

E’ il primo decesso che registriamo nella nostra comunità anche per corona virus. Ai famigliari il cordoglio dell’Amministrazione e di tutti i cittadini di Uscio.

Per quel che riguarda la situazione nella struttura, ad oggi abbiamo circa 10 soggetti che presentano sintomatologie.

Per accelerare la procedura, tramite l’Asl 3 la Cooperativa Lanza del Vasto lunedì mattina approvvigionerà i tamponi che la stessa Asl fornirà in numero ancora non definito.

Grazie a tutto il personale della struttura impegnato in prima linea nella cura dei nostri anziani.

Il momento è difficile ma ne usciremo.

Buona serata