Sori: le trofie finiscono in rete, ma è solo un desiderio

-Oggi nelle cronache lombarde del Corriere della Sera, un titolo attrae l’attenzione dei buongustai liguri: “La pasta finisce in rete/ Nasce a Varese un sito di e-commerce dedicato ai produttori di pasta artigianali di spaghetti e trofie.”

Nell’articolo però delle soresi trofie non si parla. La tipica pasta ligure non risulta neppure nelle 29 qualità artigianali poste in vendita in rete dagli imprenditori di cui parla l’articolo. L’unica supposizione è che la specialità ligure sia ben nota e apprezzata da chi ha titolato il ‘pezzo’ e che nello stesso abbia voluto esprimere, forse inconsciamente, un desiderio.