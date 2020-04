‘Santa’: biblioteca, nuovi servizi on line per l’utenza e sui social

Dalla biblioteca comunale di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Con la presente si comunica che la Biblioteca Comunale, anche se è in questo periodo è chiusa al pubblico, non si ferma – anzi si è riorganizzata per diventare più digitale e più social – e per stare più vicina ai propri utenti:

Sul gruppo facebook “Amici della Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure” potrete seguire diverse rubriche curate direttamente dalle bibliotecarie: ogni giorno, festivi compresi, verranno pubblicati 3 post dedicati alle varie fasce d’età.

– La prima rubrica si occupa di arte e cultura (musica, cinema, musei e teatro) e sarà pubblicata la mattina – dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 8,30.

– La seconda è dedicata agli adulti e si intitola #unlibroperstareinsieme; sarà pubblicata lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 14,30. Ogni volta verrà proposta una recensione invitando il pubblico alla discussione di un libro fra i più letti dei vari generi letterari.

– #letturepiccine è dedicata ai bambini (fascia di età 0-6 anni) e ai loro genitori; sarà pubblicata martedì, giovedì e sabato alle ore 16. Ogni volta verrà proposto un libro tratto dalla selezione di Nati per Leggere e i bimbi sono invitati a fare un disegno in tema con la storia proposta. I genitori potranno fotografarlo e postarlo nei commenti. I lavori dei nostri piccoli artisti diventeranno così una bellissima e colorata galleria, che abbellirà la biblioteca alla sua riapertura.

– #labibliotecadeiragazzi invece sarà pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 18. Ogni post proporrà un libro di genere diverso in base alla fascia di età. I bambini e e i ragazzi potranno commentare, condividere o consigliarne ad altri la lettura. Chi si sente particolarmente ispirato potrà fare dei disegni, scrivere un breve racconto in tema al libro trattato, e mandare i propri lavori alla biblioteca per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: biblioteca@comunesml.it

– Il sabato mattina alle ore 10 sarà pubblicata la rubrica #biblioteche nel mondo: un racconto per immagini e curiosità, con post di biblioteche di paesi lontani;

alle ore 20 segue: #unfilmpertutti con proposte e recensioni cinematografiche.

– La domenica alle ore 14,30 proponiamo una rubrica sulla storia e le tradizioni di Santa Margherita Ligure: personaggi, storie, racconti, vecchie foto e curiosità della nostra città. Gli appassionati di storia locale potranno partecipare alla discussione postando le loro foto o altri contributi nei commenti;

sempre la domenica, alle ore 18 saranno pubblicate interviste con gli autori dal web e altri contributi degli amici della biblioteca comunale di Santa Margherita Ligure.

Tutti i post saranno seguiti e moderati dalle bibliotecarie.

Da lunedì 6 aprile inoltre partirà il nuovo servizio dedicato all’utilizzo del nostro catalogo on-line che permetterà agli utenti di scaricare gratuitamente e-book e contenuti multimediali.

Il numero telefonico da contattare è il seguente: 3346324101 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

Per tutte le altre informazioni o comunicazioni rimane attivo il numero fisso 0185205453 e l’indirizzo e-mail della biblioteca: biblioteca@comunesml.it